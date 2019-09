Sépaq: des avis de grève avant la reprise des négociations

QUÉBEC – La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a indiqué avoir reçu de nouveaux avis de grève, mercredi soir, une semaine après le rejet par ses employés syndiqués d’une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective.

Dans un communiqué, la Sépaq a déploré que ces nouveaux avis de grève lui soient parvenus «avant même que les discussions aient pu reprendre».

Ainsi, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) aurait fait parvenir deux avis de grève qui toucheraient, du 21 au 26 septembre, les 13 réserves fauniques de la Sépaq, Sépaq Anticosti, le service de ventes et de réservations du siège social ainsi que l'Auberge Port-Menier.

Environ 510 travailleurs sont visés par ces avis.

«La Sépaq ne cache pas sa déception et son incrédulité face à cette approche cavalière qui va à l'encontre de l'attitude d'ouverture et d'écoute dont le processus de négociation devrait être empreint. La partie patronale entend poursuivre ses discussions avec le syndicat avec l'assistance du conciliateur afin de parvenir le plus rapidement possible à une entente négociée», a déclaré la société d’État par communiqué.

Il est également précisé que tous les établissements visés par les avis de grève resteront ouverts advenant un débrayage. Les opérations à effectif réduit risquent toutefois d'avoir un impact sur certains services ou forfaits. Une compensation sera appliquée à la facture des usagers advenant que leur séjour soit affecté, assure la Sépaq.