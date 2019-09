Shea Theodore a été opéré pour un cancer

Le défenseur des Golden Knights de Vegas Shea Theodore a révélé jeudi avoir été opéré pour le retrait d'une tumeur testiculaire il y a trois mois.

Le patineur de 24 ans, qui prévoit être prêt pour le début de la prochaine saison, a dévoilé son histoire sur le site The Player’s Tribune.

«Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais sous le choc. Tout est arrivé très rapidement. On s’était fait éliminer des séries beaucoup plus tôt que prévu et, quelques jours plus tard, j’ai eu l’opportunité de joindre Équipe Canada au Championnat du monde (en Slovaquie), a raconté Theodore. Même si on avait subi une défaite crève-cœur contre les Finlandais en finale, ce tournoi a vraiment été plaisant, a ajouté le défenseur. J’étais finalement prêt à rentrer à la maison après quelques mois un peu fous et là, en un clin d’œil, ma vie a complètement changé.»

Il venait à peine de recevoir sa médaille d’argent qu’il était convié dans un petit local près du vestiaire de l’équipe canadienne. C’est là qu’on lui a annoncé qu’il avait échoué un test antidopage. Dans certains cas, ce résultat peut se produire lorsqu’il y a une poussée hormonale causée par un cancer des testicules. L’hypothèse a été confirmée quelques jours plus tard, dans le bureau du médecin.

«Rien ne peut te préparer à ça, à apprendre que tu as le cancer. J’avais peur.»

Un groupe tissé serré

Ne sachant trop comment procéder pour prévenir le choc dans son entourage, Theodore a annoncé la nouvelle par message texte à tous ses coéquipiers en même temps. Dix secondes plus tard, Jonathan Marchessault le contactait par FaceTime.

«Je ne sais pas comment c’est possible, mais durant le repêchage d’expansion et notre temps à Vegas, l’organisation a amené des êtres humains extraordinaires. Ces gars signifient tellement pour moi et je ne savais pas comment leur en parler. Je ne voulais pas qu’ils me regardent comme si j’étais malade. Je voulais juste sentir que tout était normal.»

La tumeur cancéreuse de cinq millimètres par cinq millimètres a été retirée avec succès. Après examen, il s’agissait d’un type de tumeur pouvant causer beaucoup de ravages lorsqu’elle n’est pas détectée tôt, comme ce fut le cas pour Theodore.

«Après tout ce que j’ai vécu cet été, je suis impatient de recommencer à faire ce que j’aime. Je veux vraiment apprécier chaque moment de la saison. Chaque entraînement, chaque partie, chaque vol d’avion... tout ça aurait pu ne jamais se reproduire pour moi. Honnêtement, c’est un peu un miracle que les choses aient tourné de cette façon.»

- Shea Theodore a récolté 37 points en 79 rencontres pendant la dernière campagne avec les Golden Knights. Il a ajouté huit points en sept parties durant la série de premier tour face aux Sharks de San Jose.