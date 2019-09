BERNATCHEZ, Yvan



À L'IUCPQ de Québec (Hôpital Laval), le 28 août 2019, est décédé à l'âge de 62 ans et 2 mois, M. Yvan Bernatchez, conjoint de Mme Suzanne Auger et fils feu M. Roland Bernatchez et de Mme Andréa Bernatchez. Natif de L'Anse- Pleureuse en Gaspésie, M. Bernatchez résidait à L'Ancienne-Lorette. La famille accueillera parents et amis auvendredi le 13 septembre 2019 de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 22 h.et de là au cimetière de l'endroit, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira ses portes à 9 h. M. Bernatchez laisse dans le deuil sa conjointe Mme Suzanne Auger, ses enfants adorés: Frédéric et Annie; sa mère Andréa, ses sœurs: Carole et Marie-Line; ses tantes, ses neveux et ses nièces, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis. Un sincère remerciement à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville de Québec ainsi qu'au personnel de L'IUCPQ département oncologie pulmonaire et du 5ième étage pour les bons soins prodigués à Yvan. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'IUCPQ De Québec.