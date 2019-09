Accessoires de cuisine: le temps des tartes

Les pommes, les pêches, les poires, les prunes et les petits fruits des champs frais deviendront les ingrédients vedettes de vos tartes cet automne. À vos rouleaux, il est temps de mettre les mains à la pâte.

Pour éviter que le contour de la croûte ne soit trop cuit, protégez-le à l’aide de cet anneau ajustable en silicone convenant aux tartes de 20 à 30 centimètres, qui favorisera une cuisson uniforme. Cet accessoire réutilisable résiste à une chaleur allant jusqu’à 464 oF et est plus pratique que du papier d’aluminium.