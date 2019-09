Arrêté au service au volant d'un McDonald's de Québec avec près de quatre fois la limite d’alcool

Un automobiliste qui avait visiblement eu une grosse nuit a été arrêté dans un service au volant de Québec tôt vendredi matin avec près de quatre fois la limite d’alcool permise dans le sang.

C’est l’appel d’un citoyen qui a permis aux policiers d’intercepter le chauffard. Le SPVQ explique avoir reçu un appel vers 6h55 au sujet d’un automobiliste au comportement erratique dans le stationnement du McDonald’s du boulevard Laurier.



Selon le témoin, le conducteur qui attend au service au volant «avait des réactions très lentes» et «semble être intoxiqué».

À leur arrivée, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’homme de 31 ans après avoir constaté des signes d’intoxication évidents.

Les résultats des tests éthylométriques ont été sans équivoque alors que l’automobiliste avait 290 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, soit près de quatre fois la limite permis par la loi.

«Une personne avec de tels taux va présenter de forts signes d’intoxication», explique David Poitras, porte-parole du SPVQ.

Le bon réflexe

Ce dernier salue d’ailleurs la présence d’esprit de l’automobiliste témoin, qui a bien agi en contactant le 911 immédiatement.

«C’est toujours le bon réflexe. Même dans le doute, on demande aux gens d’appeler et nous on va se charger de faire les vérifications nécessaires. S’il s’avère comme ce matin qu’il s’agit d’un automobiliste intoxiqué, c’est un danger de plus que l’on élimine de la route», fait remarquer le porte-parole.