[BALADO] Les Chiefs veulent prouver que la dernière saison n'était pas un accident, affirme le garde Ryan Hunter

De la belle et grande visite dans La Zone payante, puisque nous recevons le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City Ryan Hunter!

Ryan nous a expliqué le parcours qui l'a mené à la NFL et nous a notamment parlé de la belle victoire des Chiefs contre les Jaguars le week-end dernier, de sa relation avec son coéquipier Laurent Duvernay-Tardif ainsi que de la prochaine rencontre face aux Raiders d'Oakland.

«On veut démontrer à la ligue que, l'an passé, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par chance; que, cette année, on est une meilleure équipe que l'an passé», a expliqué Ryan lors du balado, en parlant du gain contre les Jags.

Vous pouvez écouter votre balado de La Zone payante ci-dessous!

Dans le cadre du balado, Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette discutent aussi de la saga Antonio Brown, de la belle victoire des Bucs de Tampa et d'Antony Auclair lors du match du jeudi soir, et y vont de leurs prédictions en vue des rencontres du week-end!

Nous vous présentons aussi le segment audio 100% fantasy, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer votre deuxième semaine de pool! On vous présente donc cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher parmi les joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Vous pouvez écouter le segment audio 100% fantasy football ci-dessous!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d'animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.