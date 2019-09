Céline : plus spectaculaire que jamais

À moins d’une semaine du coup d’envoi à Québec de la nouvelle tournée de spectacles de Céline Dion, Courage, Marie-Christine a rencontré des membres de l’entourage de la diva, dont Yves Aucoin, concepteur, qui travaille avec elle depuis une trentaine d’années. Il travaille sur ce spectacle depuis janvier. Il assure que la chanteuse déploie une énergie absolument incroyable et qu’elle la partage avec les membres de l’équipe. « Céline est à un endroit de sa vie où elle a envie de brasser les choses, d’avancer plus loin », observe-t-il. C’est ainsi qu’elle prend part à toutes les décisions concernant le spectacle. Le concepteur assure que la scène sera spectaculaire et que Céline sera omniprésente. Elle offrira évidemment ses chansons et ses succès à ses fans, mais aussi de nouveaux arrangements et de nouveaux effets visuels, de même que des moments où les musiciens disparaîtront pour qu’elle puisse se retrouver seule sur scène, pour échanger avec ses admirateurs. L’artiste se trouve au sommet de son art, plus créative et plus impliquée que jamais.

Marie-Christine a aussi parlé avec Scott Price, directeur musical, et avec Élise Duguay, choriste, qui côtoient une Céline en pleine ébullition, qui continue de peaufiner et d’apporter de nouvelles idées, qui se surpasse. Sans apporter de gros changements, ils continuent à améliorer le spectacle... parfois jusqu’à tard dans la nuit ! Il reste de bons billets pour les représentations du 18, du 19 et du 21 septembre : lecentrevideotron.ca