C'est ça, du courage ?

Quand on parle de courage, à qui pensez-vous ? Personnellement, je pense ces jours-ci aux femmes iraniennes qui défient la loi répressive qui les oblige à porter le voile.

Je pense à Mojgan Keshavarz, Yasaman Aryani et Monireh Arabshahi, dont l'ONU réclame la libération.

Je pense à Sahar Khodayari qui s’est immolée devant le Tribunal de Téhéran. Elle venait d'apprendre qu'elle était condamnée à six mois de prison parce qu'elle avait voulu entrer dans un stade de football, déguisée en homme (les stades sont interdits aux femmes en Iran). Elle est morte le 9 septembre.

Je pense aux femmes condamnées à la prison pour avoir défendu celles qui refusent de porter le voile.

Quand je pense au mot courage, je pense à cette jeune fille mariée de force à Victoriaville, qui a demandé à être placée sous la protection de la DPJ pour fuir un fiancé qui la forçait à porter le hijab.

Mais pour Nike et les Raptors, le courage ce sont ces femmes qui "changent la game" en... portant le hijab !

https://twitter.com/Raptors/status/1172510243772948480

Inspired by those brave enough to change the game.



The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy— Toronto Raptors (@Raptors) September 13, 2019

Quelle honte ! Quelle gifle en pleine face pour les militantes emprisonnées. J'imagine fort bien leurs geôliers éclater de rire en prenant connaissance de cette pub banalisant et glorifiant le voile. "Pourquoi refuses-tu de porter ce bout de tissu inoffensif alors que les grosses compagnies américaines disent aux Occidentaux "Just do it" ?".