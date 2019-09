CJRP 25 ans plus tard

Le 30 septembre 1994 la station radiophonique CJRP cessait brutalement d’émettre sur la fréquence 1060 (AM) lorsque Radiomutuel et son concurrent Télémédia – propriétaire de CHRC – fusionnaient pour créer Radiomédia. Depuis quelques années, plusieurs anciens employés de la défunte station de radio du boulevard Laurier se réunissent pour se remémorer des souvenirs de l’époque, mais jamais autant que ce soir. Ils seront tout près d’une centaine (anciens de CJRP et du monde de la radio), dès 17 h, réunis dans la verrière du restaurant Cosmos du boulevard Laurier de Sainte-Foy lors de Retrouvailles « 25 ans plus tard ». Reste à savoir qui parlera le plus fort et qui volera la vedette en ce vendredi 13.

Loto-Mobile 2019

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a procédé, le 6 septembre dernier, en présence des concessionnaires, des partenaires et de plusieurs participants, aux tirages de sa Loto-Mobile +. c’est ainsi qu’Yves Lachance (# 609) a gagné un crédit-auto de 45 000 $ chez l’un des 10 concessionnaires participants, membres de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ) ou 40 000 $ en argent ; Marilyne Tremblay (# 3068) a pour sa part mis la main sur un crédit-auto de 25 000 $ chez l’un des 10 concessionnaires membres de la CCAQ ou 20 000 $ en argent et finalement Michel Robitaille (# 1194) a gagné un crédit-essence de 2000 $ dans le réseau des stations-service Paquet et fils ltée. Les sommes amassées par la Loto-Mobile + seront versées pour le réaménagement de l’unité cardiovasculaire à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, quelques-uns des partenaires de la Loto-Mobile + 2019.

Fondation Saint-François

La direction du Séminaire Saint-François (SSF) m’annonce la nomination d’Alain Parenteau au poste de responsable de la Fondation Saint-François et de l’Association des anciens. Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en administration des affaires, il était jusqu’à tout récemment directeur marketing dans le domaine touristique pendant plus de dix ans et auparavant fondateur d’une entreprise spécialisée dans le tourisme d’aventure dans la région de Portneuf. Il s’est fait connaître également par de nombreux jeunes du SSF et leurs parents par son implication dans l’organisation du hockey Blizzard depuis 2014. En plus de ses fonctions à la Fondation et à l’Association des anciens, il agira à titre de gouverneur de l’équipe de hockey midget AAA du SSF. Sur la photo, de gauche à droite : Luc Savoie, directeur général du SSF, et Alain Parenteau.

La Coupe et le Chaudron

La 2e tranche de la Coupe Golfa (Godin-Falardeau), automne 2019, s’est déroulée le week-end de la fête du Travail au club Le Blainvillier de Blainville et a couronné sur un pied d’égalité (sur la photo du haut de gauche à droite) Guy Rainville, Jean Yves Monmigny et Renaud Francoeur. Le Chaudron 2019 a été remis à André Bédard qui n’a malheureusement pu suivre la cadence et a ramené le pire score combiné des deux jours de compétitions. Sur la photo du bas, de gauche à droite : Marc Savard, André Bédard et l’organisateur du Golfa, Jacques Dupuis.

Anniversaires

Marcel Pelchat (photo), maître coiffeur, Marcel Pelchat Coiffure au Centre Laurier Québec... Niall Horan, chanteur et compositeur irlandais (membre de One Direction), 26 ans... José Théodore, analyste à TVA Sports, 43 ans... Laurier Dechêne, président et fondateur de Modulex-International, 76 ans... Chantal Francke, humoriste, ex-membre de Rock et Belles Oreilles, 61 ans.

Disparus

Le 13 septembre 2009. Marc-André Bouliane (photo), 59 ans, ex-coroner rendu célèbre par une enquête sur les autobus scolaires... 2017. Frank Vincent, 80 ans, acteur américain (Phil Leotardo dans la série Les Soprano)... 2016. Anne Germain, 81 ans, chanteuse française... 2011. Paul-Émile Gallant, 67 ans, designer canadien, créateur du casse-tête en trois dimensions de Wrebbit... 1997. Georges Guétary, 82 ans, vedette de l’opérette.