Concours Porteurs de lumière

En octobre, la ville arborera le rose à l’occasion de la campagne de la Fondation du CHU de Québec, Québec ville en rose, qui vise à recueillir des fonds pour soutenir la recherche et les soins offerts au Centre des maladies du sein. À cette occasion, la population est invitée à devenir porteuse de lumière et à amasser des fonds pour soutenir la cause. Jusqu’au 27 septembre, un concours est organisé en collaboration avec les médias de Québecor. Les porteurs de lumière qui amasseront au moins 500 $ en dons courront la chance de remporter une loge pour assister au spectacle Axel, du Cirque du Soleil, un prix d’une valeur de 3000 $.

Photo courtoisie

Rappelons que le mouvement Québec ville en rose, lancé par la Fondation du CHU de Québec, en est à sa neuvième année et continue de gagner en notoriété. « Déjà, les porteurs de lumière, véritables ambassadeurs de la cause, s’activent et effectuent leur collecte de fonds pour le Centre des maladies du sein », a déclaré Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

Elle rappelle également que 80 % des cas de cancers du sein peuvent être traités et même guéris, entre autres grâce à l’appui de la Fondation du CHU de Québec. « L’avancement médical et l’acquisition d’équipements hautement technologiques sont des éléments importants pour le Centre. Les dons amassés par les porteurs de lumière font toute la différence et offrent à la Fondation la possibilité d’humaniser les soins offerts à des centaines de femmes et d’hommes qui sont traités ici, à Québec, dans ce précieux centre, l’un des plus grands au pays. »

► Détails : quebecvilleenrose.ca/concours