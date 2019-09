Cyclo-Défi IUCPQ : 200 000$

Le 8 septembre dernier, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec tenait son 10e Cyclo-Défi IUCPQ, sous la coprésidence d’honneur de M. Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar, et de M. Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance. L’événement, qui a rassemblé près de 600 cyclistes de tous les niveaux, y compris des patients et leur médecin, a permis d’amasser quelque 200 000 $. Les sommes amassées visent à soutenir les soins et la recherche en cardiologie, en pneumologie et en matière de lutte contre l’obésité.

Rappelons que la mission principale de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval consiste à soigner les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires ainsi que celles reliées à l’obésité, de grandes maladies qui affligent notre société ; elle s’adresse aux 2,2 millions de personnes qui habitent le centre et l’est du Québec.