Des Québécois nommés aux Emmy

Le studio québécois Félix & Paul est en lice pour un prix à la cérémonie des Primetime Creative Arts Emmy Awards, qui a lieu dimanche soir à Los Angeles. Dédié aux prix techniques de l’industrie de la télévision américaine, cet avant-gala est présenté exactement une semaine avant la grande cérémonie des Emmy Awards, qui réunit tout le gratin hollywoodien.

Félix & Paul, une entreprise montréalaise qui se spécialise dans la création d’expériences en réalité virtuelle, est nommée dans la catégorie Outstanding Original Interactive Program pour son travail dans le film Traveling While Black.

Soulignons que le studio québécois a déjà remporté un prix Emmy dans cette catégorie il y a deux ans pour la réalisation du documentaire The People’s House – Inside the White House with Barack and Michelle Obama, un tour virtuel de la Maison-­Blanche guidé par Barack et Michelle Obama.

Reconnaissance

« C’est sûr qu’une nomination ou un prix aux Emmy est le genre d’honneur qui génère de l’attention et qui permet de faire parler de notre travail », indique Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création chez Félix & Paul.

« Ça fait toujours du bien, surtout que la réalité virtuelle demeure un médium assez jeune. On est heureux d’avoir du succès, mais notre objectif, c’est aussi que ce médium soit adopté de long en large par le public. »

Conçu avec le réalisateur américain Roger Ross Williams (gagnant d’un Oscar en 2010 pour son court documentaire Music By Prudence), Traveling While Black est décrit comme « une expérience de réalité virtuelle cinématique » qui « plonge le spectateur au cœur de la longue histoire d’entrave à la liberté de mouvement vécue par les Afro-Américains ».

