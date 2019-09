Échange de Shea Weber: «quelque chose qu’on devait vraiment faire»

Plus de trois ans plus tard, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, n’en démord pas. La transaction qui a amené le défenseur Shea Weber à Montréal en retour de P.K. Subban est un mouvement de personnel que le CH se devait de faire.

Subban, un athlète qui était et est toujours très populaire à Montréal, avait pris la direction de Nashville où il a passé trois saisons avec les Predators avant d’être échangé aux Devils du New Jersey, en juin dernier.

Et peu importe le nombre d’années qu’il reste à Bergevin en tant que DG du Bleu-Blanc-Rouge, la transaction Weber-Subban est probablement ce qui définira son héritage. À moins que le CH remporte la coupe Stanley dans un avenir rapproché...

«Probablement, je comprends ça, a souligné Bergevin dans un entretien avec le site internet The Athletic. Parce que c’est Shea Weber. Honnêtement, je suis fier de pouvoir être associé à Shea Weber.»

Et à savoir quelle transaction rend Bergevin le plus fier, le DG est sans équivoque.

«(Celle de) Shea Weber. D’amener un joueur de ce calibre-là et de cette culture-là chez le Canadien de Montréal, à court et à long terme, a tout d’abord expliqué Bergevin. La culture, c’est quelque chose qui demeure longtemps. Des fois les joueurs viennent et vont, mais être capable d’amener un leader de cette qualité qui est respecté non seulement par ses coéquipiers, mais aussi à travers la ligue, ça signifie beaucoup.

«Je pense que c’est quelque chose qu’on devait vraiment faire et on l’a fait. Et on est heureux de l’avoir fait.»

En trois saisons à Montréal, Weber a disputé 162 matchs avec les Canadiens, amassant au passage 91 points, dont 37 buts.

Le contrat de Weber compte pour 7 857 143 $ sur la masse salariale de l’équipe. Toutefois le défenseur touchera 6 millions $ au cours de la campagne 2019-2020 et les deux suivantes avant de voir sa rémunération descendre à 3 millions $ en 2022-2023 et 1 million $ pour les dernières années de son pacte, qui se terminer après la saison 2025-2026.

En comparaison, le poids du contrat de Subban sur la masse salariale des Devils est de 9 millions $. Le défenseur pourrait être joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2022.