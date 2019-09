Element AI amasse 200 millions $

À peine deux ans après avoir amassé la somme record de 137 millions $, la start-up Element AI obtient un nouveau financement de 200 millions $ avec l’appui de nouveaux investisseurs comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le gouvernement du Québec.

«L’opérationnalisation de l’IA est actuellement le défi le plus difficile de l’industrie, et peu d’entreprises ont réussi à sortir les essais-pilotes des laboratoires et à les intégrer stratégiquement dans leurs opérations pour influencer concrètement les affaires», a expliqué Jean-François Gagné, PDG et co-fondateur de Element AI par communiqué.

«Dans le cadre de cette transaction, la Caisse et des partenaires de renom investissent des capitaux et de l’expertise afin de transformer Element AI en une société commerciale qui anticipe les besoins des clients et crée des produits d’intelligence artificielle pour y répondre», a dit Charles Émond, premier vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale, à la Caisse.

En plus de nouveaux investisseurs, comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), McKinsey & Company et QuantumBlack, Element AI peut compter une fois de plus sur Data Collective, Hanwha Asset Management, BDC et Real Ventures qui avaient répondu présent la première fois.

Plus de détails suivront...