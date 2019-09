Facebook et Instagram s’impliquent dans la campagne électorale en lançant de nouveaux outils de participation

À l’approche de la Journée internationale de la démocratie qui a lieu ce dimanche, Facebook et Instagram annoncent aujourd’hui une série d’outils d’aide à la participation citoyenne qui seront mis à la disposition des Canadiens en vue des prochaines élections.

Encourager et informer les gens à aller voter, voilà la mission que se sont donnés Facebook et Instagram à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie ce 15 septembre et en ce début de campagne électorale au pays.

De son côté, Facebook veut rappeler les citoyens à bien se préparer en vue du jour du scrutin.

Concrètement, le grand média social veut aider les utilisateurs à s’inscrire à la liste électorale sous la forme d’encouragement qui, selon des études, est l’un des facteurs qui influencent le plus le taux de participation.

Les abonnés verront des notifications visant à pousser les Canadiens à s’inscrire au registre des électeurs.

Et le jour du scrutin, les gens verront un rappel dans le haut de leur fil d’actualité la veille et le jour de l’élection.

Vignettes «J’ai voté»

Enfin, le jour du vote, il sera possible aux abonnés d’afficher des vignettes «J’ai voté» dans la section des vignettes de l’appareil-photo Facebook où ils se rendent pour créer une Story.

Du côté d’Instagram

Sur la populaire plateforme photo d’Instagram, les abonnés seront encouragés à exprimer leur satisfaction d’avoir voté en publiant un égoportrait accompagné d’une vignette «J’ai voté».

La création de cette vignette fut d’ailleurs le fruit d’un concours mené en partenariat avec l’Université de l’EADO et le NSCAD.

Contrer l’ingérence

Depuis quelques années, les ingérences étrangères dans les campagnes électorales sont venues perturber l’électorat par l’entremise des médias sociaux.

Facebook et sa filiale Instagram ont multiplié les efforts pour stopper les ingérences.

Dans le cas des élections canadiennes, le groupe a lancé l’Initiative de protection de l’intégrité des élections canadiennes, triplé son équipe responsable de la sécurité à 30 000 employés et appliqué des exigences sans précédent en matière de transparence en ce qui concerne les publicités qui touchent des enjeux importants.

Avec ces moyens, le groupe Facebook a considérablement amélioré sa capacité à déceler et à effacer rapidement les faux comptes et à lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation.