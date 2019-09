Famille moderne

« Je suis séparé depuis quatre ans, mais ça va super bien avec mon ex. On s’aime encore beaucoup et on fait des trucs en famille. J’ai aussi une blonde exceptionnelle que j’adore ! Nos enfants s’entendent super bien ensemble, ça a cliqué tout de suite », confie-t-il, rencontré au dévoilement de la programmation automne-hiver du Groupe V Médias, mercredi dernier.

« On a chacun notre maison. Moi, je suis sur la Rive-Nord et elle sur la Rive-Sud, à une heure l’un de l’autre. On se voit souvent, mais des fois, on veut juste être entre nous autres, elle dans son clan, moi dans le mien ! On jase beaucoup et on se respecte beaucoup là-dedans », explique-t-il.