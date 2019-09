Festival de cinéma de la ville de Québec

Jusqu’au 21 septembre, Québec célèbre le 7e art sous toutes ses formes. Hier soir, Marie-Christine était sur le tapis rouge du film Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, présenté en ouverture du Festival. Elle a eu la chance de s’entretenir avec la productrice et avec quelques acteurs, dont Gilbert Sicotte et Rémy Girard. Elle a également pu échanger avec Louise Portal, Ève Landry et Éric Robidoux. Voyez le reportage à l’émission. À ne pas manquer également, un documentaire de Bruno Lachance sur Bob Bissonnette. Le film culte Valérie sera aussi projeté en présence de Danielle Ouimet ainsi que le documentaire sur les frères lutteurs Mad Dog et Paul Vachon, Les derniers vilains – Mad Dog & the Butcher, de Thomas Rinfret.

Cette année encore, les nostalgiques et amateurs de comédies musicales auront le bonheur de redécouvrir des classiques à l’occasion de projections extérieures offertes gratuitement place D’Youville, notamment Forrest Gump, Titanic, Les demoiselles de Rochefort. D’autres activités sont organisées dans la ville en marge du festival : ateliers, conférences, expositions et installations de réalité virtuelle.

► Programmation et billets : fcvq.ca