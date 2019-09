Gearbox Studio: Québec rayonne sur la planète

Le talent des artisans de Gearbox Studio Québec rayonne partout sur la planète. L’entreprise a lancé vendredi le jeux Borderlands 3 conçu en partie dans la capitale.



En collaboration avec le studio de Gearbox à Frisco, au Texas, la compagnie québécoise a travaillé sur ce jeu pendant environ quatre ans. Actuellement, pour les chapitres 1 et 2, la franchise a enregistré des ventes de plus de 48 millions d’unités.



«C’est une très belle journée qui vient compléter des années d’efforts», indique au Journal Sébastien Caisse, co-chef et fondateur du studio.



Au total, près de 130 employés chez Gearbox à Québec ont participé à cette aventure.



Borderlands 3 est un jeu de tir. Le nouvel opus, le quatrième de la série Borderlands,

se déroule environ cinq ans après les événements de Borderlands 2. Il est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.



Pour l’heure, la direction de Gearbox refuse de dire s’il y aura une suite. Elle mentionne toutefois qu’elle travaille sur plusieurs autres projets qui sont pour le moment secret.



«Pour un Borderlands 4, cela va dépendre de la réponse des consommateurs», répond Didier Arpin, directeur de la conception. «On voit toutefois qu’il y a un enthousiasme. C’est une bonne marque de commerce», ajoute son associé M. Caisse.



Gearbox Studio Québec espère pouvoir produire un jour une propriété 100 % québécois. Le studio est actuellement à la recherche de nouveaux talents.