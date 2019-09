Henry Natter, exotique sancerre

La magie du sancerre trouve sa source dans son incomparable finesse, mais aussi dans la diversité de styles qu’il arbore.

Il peut être droit, tranchant, tendre, délicat, parfois gras, rond, ample, voire même moelleux. Il reste toujours sapide et marqué par son terroir, ce que plusieurs appellent la « minéralité ». Cet aspect « minéral » fait généralement référence aux flaveurs de pierre à fusil, de coquillage ou d’iode que l’on perçoit au nez ou en fin de bouche. Plusieurs sont d’avis que la géologie du Sancerrois – des sols argilo-calaires à base kimméridgiens similaires à ceux que l’on retrouve à Chablis – contribue directement à ce caractère.

Planté au beau milieu de la France, le Sancerrois couvre environ 2 500 hectares, ce qui en fait l’une des plus grandes appellations d’origine contrôlée. La majorité des vignes sont concentrées autour de la ville même se Sancerre. Or, à 15 km de cette dernière, les vignes de la commune de Montigny constituent un des îlots excentriques de l’appellation. C’est sur ces terres blanches qu’Henry Natter a planté son vignoble il y a une trentaine d’années.

Profitant de coteaux exposés plein Sud, le domaine préconise des vendanges à pleine maturité, donnant ainsi des vins s’exprimant avec un fruité mûr et une matière généreuse. Malgré les difficultés du millésime, le 2017 s’avère une belle réussite. On devine le côté riche dans les parfums exotiques qui peuvent faire penser à un sauvignon de Nouvelle-Zélande (kiwi, melon, abricot), mais avec un fond de fumée typiquement sancerrois. La bouche est ronde, ample et dotée d’une bonne fraîcheur. L’ensemble paraît bien sec et offre une longue finale savoureuse ponctuée de notes d’iode. Un style qui n’est pas sans rappeler celui des frères Cotat, deux grandes références. À boire dans les 2 à 3 ans avec un fromage de chèvre.

Domaine Henry Natter Sancerre 2017

27,30 $ - Code SAQ 13657538 – 12,5 % - 3,3 g/l

★★★ ½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.