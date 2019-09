Justin Trudeau en campagne

Lors de la dernière campagne électorale, Justin Trudeau avait déployé toute sa séduction. L’homme d’apparences, de sourires étudiés, de petits mots gentils à faire couler des larmes a triomphé des prédictions électorales. Son élection fut acclamée sur la planète entière. La jeunesse saine, radieuse, jovialiste et marquée par une appartenance à l’élite politique, bref un prince, sa princesse et leurs enfants au caractère déjà trempé étaient sacrés famille royale.

Justin Trudeau permettait au Canada, un pays calme et paisible sauf pour ses autochtones parqués dans ses réserves et son peuple fondateur, celui d’avant 1867, le peuple canadien-français humilié et minorisé, ce Canada revivait une autre heure de gloire. Après la trudeaumanie paternelle.