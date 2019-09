Jonathan Roberge, papa avant tout

Jonathan Roberge en a surpris plus d’un, le printemps dernier, en annonçant son départ de la radio. Il a finalement accroché son micro chez Énergie pour consacrer plus de temps à ses deux fils, Xavier, 10 ans, et Jules, 1 an.

« J’étais écœuré de me lever à trois heures et demie le matin et de ne pas les voir. Je me suis dit que plus jamais le travail n’allait passer avant mes enfants », raconte-t-il, croisé au lancement de programmation de V Télé, mercredi matin dernier, à l’Édifice Wilder.