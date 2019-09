P.K. Subban fait connaissance avec les Devils

P.K. Subban a patiné avec ses nouveaux coéquipiers jeudi, alors que les vétérans entreprenaient officiellement le camp d’entraînement des Devils du New Jersey. Et l’ancien joueur du Tricolore n’avait absolument rien perdu de son enthousiasme.

«Ce matin, je devais être à la patinoire à 7 h et à 5 h 30 j’étais déjà debout. J’étais excité de venir à la patinoire, d’apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer mes coéquipiers. C’est cool car après 10 ans dans le sport, c’est dur pour certains parfois de retrouver l’excitation. Ce n’est pas du tout mon cas», a lancé Subban au terme de son premier entraînement.

Lorsqu’on l’a questionné sur le joueur qui l’intriguait le plus jusqu’à présent dans sa nouvelle formation, le défenseur de 30 ans n’a pas hésité longuement. «Je dirais Nico Hischier. Je suis surpris qu’il ne soit pas mannequin à temps plein. Ça, ça m’intrigue beaucoup.»

Jusqu’à présent, Subban est ravi de ce qu’il voit à Newark, où il a trouvé un groupe de joueurs «mobile, talentueux, qui peut patiner, se défendre et bouger la rondelle». L’entraîneur-chef John Hynes lui a aussi fait bonne impression.

«Il m’a parlé un peu de mon rôle ici, mais on n’est pas encore rentrés dans les détails. C’était plus pour apprendre à se connaître, et il semble très bien. J’ai toujours été un gars qui s’entend bien avec les entraîneurs et qui communique bien alors, au final, je veux juste rendre son travail le plus facile possible.»

Avec des joueurs comme Taylor Hall, Nico Hischer, Jack Hughes, Pavel Zacha, Nikita Gusev, Kyle Palmieri et Wayne Simmonds notamment, Subban est persuadé que les Devils pourront connaître du succès rapidement. Il s’engage d’ailleurs à s’investir à fond pour aider son équipe, mais aussi pour satisfaire les partisans.

«Les gens ont des attentes envers l’équipe, mais aussi envers les joueurs. La seule chose que je peux leur garantir, c’est que je ne prendrai jamais un «shift off». Je n’ai jamais fait ça dans ma carrière, a-t-il dit.

«Les gens de New York travaillent fort et ils paient cher pour venir assister aux matchs. Je crois que ce qu’ils veulent voir, ce sont des joueurs qui laissent tout sur la glace. Quand tu fais ça, tu augmentes tes chances de succès dans cette ligue. Et c’est ce que je vais leur donner.»

Une pièce clé

Chose certaine, l’arrivée de Subban est appréciée chez les Devils. «C’est un grand joueur et une pièce clé pour nous, a confié le défenseur Sami Vatanen, dans une entrevue publiée sur le site officiel de la formation.

«Ce sera vraiment excitant de l’avoir dans l’équipe et d’apprendre de lui. Je crois qu’il fera de belles choses.»

Vatanen croit aussi que la présence de Subban sera un atout dans le vestiaire des Devils. «C’est un leader. Il a beaucoup de connaissances et d’expérience. Il a joué en séries et il sait ce que ça prend. Je crois qu’il peut nous apprendre beaucoup.»