Radiation de 16 mois pour l’ex-avocat Jean-Roch Parent

Condamné à une radiation de 16 mois pour son comportement «inacceptable et hautement répréhensible», l’ex-avocat Jean-Roch Parent n’est pas au bout de ses peines, puisqu’une nouvelle plainte disciplinaire de 17 chefs d’infraction a été déposée contre lui cet été.

Reconnu coupable d’une quinzaine d’infractions disciplinaires pour avoir tenu des propos déplacés à l’endroit de juges, confrères avocats et agents de la paix, Jean-Roch Parent a reçu sa peine à la fin du mois d’août. Celui qui était radié provisoirement depuis le début de l’année ne pourra pratiquer le droit pendant une période de 16 mois.

Dans la détermination de la peine, les membres du Conseil de discipline n’ont pas cru l’ex-avocat de 42 ans qui avait plaidé «l’épuisement professionnel» pour expliquer son irritabilité, son impatience et son impulsivité. «On est loin du simple accident de parcours», indique la décision.

Multiples altercations

L’homme de 42 ans avait été au cœur de multiples altercations dans une courte période de temps. Il s’en était notamment pris à deux juges. «Il se permet d’insulter», de «défier» et «de ridiculiser», au point d’être expulsé de la salle, indique le Conseil.

Il avait traité un agent correctionnel de «clown» lors d’un passage au centre de détention de Québec, offusqué d’être fouillé à son entrée. Il avait aussi eu des engueulades avec deux avocats, traitant l’un d’eux «d’avocat pourri».

Pas «le fruit du hasard»

Le Conseil fait remarquer que l’ex-avocat avait intégré sa façon de faire belliqueuse dans sa pratique. Pour sa défense, Jean-Roch Parent dit qu'il s’impliquera «moins émotivement» dans la défense de ses clients et fera moins de droit criminel.

Or le Conseil «doute de la sincérité» de l’ancien avocat, notant qu'il «s’autodiagnostique un épuisement professionnel» et qu'il démontre une «timide volonté de s’amender», avec un témoignage peu convaincant et une faible introspection «qui ne rassure pas».

Outre la radiation de 16 mois, la décision nous apprend que quatre anciens clients de Jean-Roch Parent ont déposé de nouvelles plaintes disciplinaires totalisant 17 chefs d’infraction. Parent a aussi été reconnu coupable d’intimidation à l'endroit d'un policier.

Ce dossier a été porté en appel par celui qui a travaillé 12 ans au DPCP. Parent est également accusé d'avoir harcelé un constable spécial du palais de justice.