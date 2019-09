Revenu Québec: deux citoyens de la Vieille Capitale condamnés pour fraude fiscale

Deux citoyens de Québec ont reçu des amendes totales de plus de 29 000$ pour fraude fiscale.

Selon des détails dévoilés vendredi par Revenu Québec, Célyne Lapointe et Daniel Côté, de Québec, devront payer respectivement des amendes de 20 651,25$ et 8451,25$ dans un délai de trois mois.

«Mme Lapointe et M. Côté ont omis de produire leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition 2014 et 2015 et ont volontairement omis de verser les sommes prévues en vertu des lois fiscales», a indiqué Revenu Québec par communiqué, ajoutant que «Mme Lapointe a également omis de produire les déclarations relatives aux sommes qui lui ont été payées à titre de frais de garde d’enfants pour des services de garde rendus en 2013 et en 2014».

Ces condamnations sont liées à des perquisitions réalisées par Revenu Québec le 11 avril 2018 à Québec. Les accusations contre ces personnes avaient été déposées en mars dernier.