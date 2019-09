Sainte-Foy: Labeaume va «se battre à mort» contre un casino géré par les Hurons

Craignant une augmentation de la criminalité, Régis Labeaume s’est dit farouchement opposé à un casino géré par les Hurons, à Sainte-Foy. Il a assuré qu’il irait jusqu’à «se battre à mort» contre ce projet.

«C’est non au casino. Un non très clair. Les gens se demandaient pourquoi on (les Hurons) voulait mettre la main sur ces terrains là. Depuis le début, c’est ce que je crains : qu’il y ait un casino là. Alors, le chat est sorti du sac. Il n’en est pas question», a régi le maire de Québec, vendredi, en marge du départ du Grand prix cycliste de Québec.

Vendredi matin, Le Journal révélait que les Hurons-Wendat de Wendake aimeraient bien opérer la construction d’un nouveau casino sur les terrains actuels de la Défense nationale situés dans le secteur de Sainte-Foy.

«La Ville de Québec n’acceptera jamais un casino qui ne sera pas géré par Loto-Québec. C’est non, mais absolument non. Si quelqu’un insiste, on va se battre à mort. Ça n’arrivera pas», a ajouté le maire, visiblement remonté.

Assurant ne pas «vouloir offenser» le chef de la nation huronne-wendat, Konrad Sioui, le maire de Québec a tenu à dire qu’un casino privé est «dangereux».

«Là où il y a des casinos privés – à part dans certaines villes très sélect -, il est prouvé que ce n’est pas évident en terme de criminalité au total (...) Il y a une école à côté (...) Ils vont regrouper des écoles anglaises. Un casino là, ça n’arrivera jamais. Tant que je serai au pouvoir en tout cas (...) On parle de sécurité publique et d’acceptation sociale».

D’après M. Labeaume, «il n’y aucun avantage d’avoir un casino là. Au contraire, je vois du danger potentiel».

Sur le principe même d’un casino à Québec, le maire a dit que «ce n’est pas de (ses) affaires» tant que cet établissement est géré par Loto-Québec.