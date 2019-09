Un candidat de La Voix junior en France

Révélé à La Voix junior en 2017, Philippe LeBouthillier tente aujourd’hui sa chance à The Voice Kids, en France.

Le jeune chanteur, aujourd’hui âgé de 16 ans, a rejoint l’équipe de Patrick Fiori au terme de son audition à l’aveugle, diffusée vendredi dernier.

« Avant même mon audition, je savais que je voulais l’avoir comme coach. Il est celui qui me ressemble le plus vocalement », explique-t-il en entretien au Journal.

C’est d’ailleurs sa toute première audition à La Voix junior qui a attiré l’attention de l’équipe de l’émission française. Il a donc, à nouveau, interprété la pièce-titre du spectacle musical The Phantom of the Opera sur le plateau de TF1.

Vitrine

Prochaine étape ? Les Battles, équivalent des Duels dans la version québécoise, qui détermineront s’il accède à la demi-finale de l’émission.

Quelle que soit l’issue de cette prochaine ronde, le jeune Néo-Brunswickois croit que l’aventure représente un pas de plus vers son rêve d’une carrière musicale.

« Une émission comme The Voice Kids, c’est une grosse vitrine qui permet d’être vu et entendu par beaucoup de gens. Ça peut aider à ouvrir les portes », avance Philippe LeBouthillier.