Vieux-Québec: une femme gravement blessée à la suite d'une collision

Une collision entre un véhicule et une motocyclette s’est produite vers 13h58, vendredi après-midi dans le Vieux-Québec, alors que le conducteur de la voiture a coupé la voie au motocycliste.



L’accident s’est produit sur la rue Abraham-Martin, plus précisément. Le conducteur de la voiture circulait en direction est. Il a effectué un virage pour se stationner et c’est à ce moment qu’il a percuté le motocycliste et son passager, qui circulait en sens inverse.



Selon Sandra Dion, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), la passagère de la motocyclette s'est retrouvée coincée dans le «side car» de son véhicule et souffre de blessures graves.



Elle a été transportée dans un centre hospitalier. Il est impossible de savoir, pour le moment, si la vie de la passagère est menacée.

La rue Abraham-Martin est fermée dans les deux directions, entre les bureaux de la Société d'assurance automobile du Québec et la rue Dalhousie.

Plus de détails à venir...