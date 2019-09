CHASSÉ, Gaston



Au domaine St-Dominique à Québec, le 4 septembre 2019, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gaston Chassé. Né à Bergeronnes, le 27 novembre 1933, il était le fils de feu Lucia Ratté et de feu Onésime Chassé. Outre sa conjointe Aline Dufour, il laisse dans le deuil ses enfants: Max (Sylvie Prigent), André (Paula Lemons) vivant au Texas, Sonia, Yves; ses petits-enfants: Andy, Ariane, Gabrielle, Marianne, Hubert, Axel; sa sœur Jeanne-D'Arc; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousin(e)s et autres parents et ami(e)s. Gaston était un homme travaillant, persévérant, et qui avait le sens de la famille. Il avait une capacité de résilience exceptionnelle qui l'a aidé à traverser les souffrances des dernières années de sa vie. La famille recevra les condoléances en présence des cendres le jeudi 19 septembre de 19h à 21h auAu lieu des fleurs, des dons peuvent être faits à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la fondation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (fondation Élan).