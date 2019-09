FOURCAUDOT, Ginette



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 4 septembre 2019, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédée madame Ginette Fourcaudot, fille de madame Rose-Anna Plourde et de feu monsieur Camille Fourcaudot. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle était la soeur de feu Rose-Marie, feu Paulette, Ghislaine, Louise et Lucie; ses neveux et nièces Dominique (Brigitte et leurs enfants Pénéloppe, Olivier et Rosalie), Marianne (Yves), Brigitte (Jeffrey et leur fille Charlotte), ses cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Marcel Fourcaudot et sa conjointe Nicole qui ont su lui être présents tout au long de sa vie, plus particulièrement dans les dernières années. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Le Faubourg, le personnel de l'urgence, du troisième étage et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose en plaques Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Québec, G1M 3H6, info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca