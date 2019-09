RENAUD, Pierre



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 10 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Renaud, époux de dame Lisette Arcand, fils de feu Joseph-Gérard Renaud et de feu Cécile Bédard. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre épouse Lisette; ses frères et sœurs: Claude. (Diane Boucher), Gisèle (Magella Desrochers), Denise (Richard Boiteau), Jacques (Lise Marcotte), Jean (Gisèle Laquerre), Colette (Roch Pépin) et Michel (Françoise Roy); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Arcand: Jean-Guy (Monique Coulombe), Paul-André (feu France Roby), Ghislaine (Jacques Grenier) et Réjean (Murielle Bergeron), son filleul Gabriel Boiteau; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.