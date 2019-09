Dean Wilson triomphe au Supercross de Montréal

Dean Wilson a remporté le volet Pro 450cc du Supercross de Montréal, samedi soir, au Stade olympique.

L’Américain s’est imposé devant son compatriote Malcolm Stewart qui avait été couronné l’an dernier sur le circuit montréalais. Justin Brayton a complété le podium.

Pour sa part, Dylan Wright a raflé les honneurs de l’épreuve Pro 250cc. Luke Renzland a terminé deuxième rang, devant Mathias Jorgensen.

Plus tôt en soirée, un hommage a été rendu à cinq légendes québécoises du motocross, soit Carl Vaillancourt, Jean-Sébastien Roy, Marco Dubé et les frères Gaby et Serge Grégoire.

Le Supercross était de retour pour une deuxième année consécutive au Stade olympique après une absence de six ans.

Le Supercross en images

