Découvrir les fonds exotiques

Q : Peut-on investir dans des industries exotiques sans risquer sa chemise ?

R : Oui, en misant sur les fonds négociés en Bourse (FNB).

Le marché canadien des FNB est en pleine explosion. Il a attiré des rentrées nettes de 20 milliards (G$) en 2018. L’actif accumulé par les Canadiens dans les FNB s’élevait à 156,6 G$ à la fin de 2018 (comparé à 20 G$ en 2008), selon la Banque Nationale, en croissance de 12,5 % comparativement à 2017. Les compagnies de fonds se positionnent pour bénéficier du pactole en diversifiant grandement l’offre, avec 140 nouveaux FNB l’an dernier.

Voici quelques suggestions de FNB de firmes canadiennes (sauf iPath) ; le rendement est celui du marché.

Blockchain

Blockchain Technologies ETF (HBLK.TO) : lancé le 7 février 2018 par Harvest, il reproduit l’indice blockchain de cette société, qui couvre une vingtaine de titres du secteur, dont Overstock.com, Virtusa, Net 1 UEPS Tech, DocuSign, Intel, Infosys, IBM et Visa. Rendement, 1 an : 34,53 %.

Cybersécurité

Evolve Cyber Security Index Fund (CYBR.TO) : lancé en juin 2018, il suit l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged, investi dans les sociétés canadiennes et mondiales de la cybersécurité, comme Zscaler, Booz Allen Hamilton, Symantec, Check Point Software... 1 an : 25,62 %.

Diversité de genre

Evolve North American Gender Diversity Index Fund (HERS.TO): lancé le 20 septembre 2017, il suit une vingtaine de sociétés américaines (dont Starbucks, Air Canada, Motorola, Walt Disney, Yum! Brands) couvertes par l’indice Solactive Equileap North American Gender Equality Canadian Dollar Hedged, qui applique 19 critères d’égalité des genres. 1 an : 17,41 %.

Gaz à effet de serre

iPath Global Carbon ETN (GRNTF) : il surveille l’indice Barclays Capital Global Carbon Index Total Return, basé sur les programmes de crédit de carbone de l’Union européenne et de la phase II du protocole de Kyoto. 1 an (rendement du fonds) : 60,63 % ; 3 ans : 85,99 %.

Infonuagique

First Trust Cloud Computing ETF (SKYY): couvre l’indice ISE CTA Cloud Computing, qui regroupe une soixantaine de sociétés ayant une capitalisation boursière minimale de 500 M$ US, dont Microsoft, Century Link, Oracle, Alphabet/Google, Amazon. 1 an : 15,62 % ; 3 ans : 19,52 %.

Innovation automobile

Evolve Automobile Innovation Index Fund (CARS.TO) : lancé en septembre 2017, il couvre des sociétés actives dans l’auto électrique ou autonome, la connectivité, les batteries au lithium et l’autopartage, comme Hitachi, Ferrari, Dialog Semiconductor, ADM. 1 an : 25,08 %.

Jeux vidéo en ligne

Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO): lancé le 17 juin 2019, il suit l’indice mondial Solactive eGaming, comprenant des titres comme Nintendo, iShares MSCI South Korea, Electronic Arts, Activision Blizzard, Netease, Tencent.

Question à notre investisseur

Les informations publiées dans cette chronique ne constituent pas des conseils ou des recommandations formulés par Le Journal. Toute personne intéressée doit consulter les conseillers ou professionnels autorisés pour ces fins par l’Autorité des marchés financiers.