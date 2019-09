Des aubaines sur le marché des armes usagées

« C’est la réalité, n’en déplaise à plusieurs, affirme Alex Morin de l’entreprise Le Marchand d’armes, spécialisée dans l’achat et la vente d’armes usagées. Le nouveau registre provincial a vraiment poussé plusieurs propriétaires à se départir de leurs armes, ce qui fait que le marché est inondé présentement. Le prix moyen de l’usagé est très avantageux pour les acheteurs. Il n’est pas rare de voir des armes de très haute qualité se vendre à moitié prix ou presque, tellement les gens veulent s’en défaire. »

« Pour le prix moyen d’un modèle d’entrée de gamme neuf, fait en Turquie, avec une crosse synthétique et un télescope de base, on peut obtenir une arme usagée faite aux États-Unis, avec les équipements complémentaires. Nul doute que cette dernière sera plus durable. »