Deux libéraux dans l’erreur

Malheureusement pour Mme Lebouthillier et M. Rodriguez, leurs accusations ne tiennent pas. M. Scheer a constamment défendu la gestion de l’offre ces dernières années. Pendant sa campagne à la course à la direction de son parti, en mars 2017, il affirmait au journal Le Quotidien que l’abolition du système de gestion de l’offre « [détruirait] notre infrastructure sociale ». C’est d’ailleurs une position qui lui avait permis de se distinguer dans sa course contre Maxime Bernier.

M. Scheer a aussi critiqué le gouvernement Trudeau d’avoir fait trop de concessions, notamment sur la gestion de l’offre, lors de la conclusion de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique l’an dernier.