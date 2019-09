Le Régiment de la Chaudière exercera aujourd’hui à Lévis (secteur Saint-Romuald) son droit de cité, jour du 150e anniversaire de sa fondation. Le droit de cité est une tradition, lors de laquelle une ville autorise une unité militaire à défiler dans ses rues au son de tambours, drapeaux déployés et baïonnettes au canon. Sous escorte policière, ce sont près de 80 militaires et musiciens qui défileront sur le Chemin du Fleuve, dès 13 h 30, aujourd’hui, en partant du parc de l’Anse-Benson jusqu’à l’hôtel de ville de Lévis, où se tiendra une cérémonie protocolaire. Une fois la cérémonie terminée, ils défileront à nouveau, cette fois en direction du parc de l’Anse-Benson. Pour l’occasion, des modifications doivent être apportées à la circulation automobile sur le Chemin du Fleuve, entre midi et 15 h.

L’Ange-Gardien

Le Tournoi de golf de L’Ange-Gardien, au profit du Camp de jour été 2020, sous la présidence d’honneur de Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien, et présenté récemment au club de golf Le Montmorency, a permis d’amasser plus de 2000 $. Le comité organisateur remercie les participants et partenaires de l’événement.

60 ans de bonheur

Monique Marceau et Gilles Petit, autrefois de Charlesbourg et maintenant de Sainte-Foy, ont célébré, le 12 septembre dernier, leur 60e anniversaire de mariage. Monsieur et madame Petit ont été, entre autres, propriétaires du magasin de sport Québec Sportif de la rue Bouvier à Québec pendant de nombreuses années. Ils se retrouvent sur la photo en compagnie de leurs quatre garçons : Alain, François, Marc et Frédéric. Félicitations !

40 ans de remorquage

J’ai eu le plaisir, le 6 septembre dernier, de participer au 4e tournoi de golf de La Vigile au club de golf Le Castor, sur la base militaire de Valcartier. Laissez-moi vous présenter mes partenaires de jeu avec qui j’ai eu énormément de plaisir. Au centre, tout d’abord, le sympathique Jean-Paul Larouche, président de Larouche Remorquage de Québec, qui a fondé son entreprise de remorquage en 1979. Larouche Remorquage a donc 40 ans cette année.

À gauche, Pierre Janvier, conseiller Réseau classe affaires chez Desjardins Auto Collection de Québec, et à droite, Guy Castonguay, de Capitale Hydraulique de Québec, qui prendra une retraite bien méritée à la fin du mois. Vous dire le plaisir qu’on a eu lors de cette magnifique journée !

60 ans de mariage

Roger Breton et Céline Nadeau, de Saint-Gédéon-de-Beauce, ont célébré, le 10 août dernier, leur 60e anniversaire de mariage. Ils étaient entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Félicitations !

Anniversaires

Louis-Alexandre Pitre (photo), professionnel de golf et directeur de la boutique au club de golf La Tempête de Lévis... Brigitte Boisjoli, chanteuse québécoise (Star Académie en 2009), 37 ans... David Desharnais, hockeyeur professionnel évoluant dans la KHL, 33 ans... Gill Gauthier, humoriste imitateur de Québec, 69 ans... Mike Ward, humoriste québécois, 46 ans... Claudette Taillefer, animatrice en art culinaire, mère de Marie-Josée, 83 ans... Jacques Godin, comédien et acteur, 89 ans.

Disparus

Le 14 septembre 2009. Patrick Swayze (photo), 57 ans, acteur, danseur, chanteur et auteur américain (Danse lascive)... 2017. Grant Hart, 56 ans, musicien américain, chanteur et batteur du groupe Hüsker Dü... 2015. Fred DeLuca, 67 ans, fondateur de la première chaîne de fast-food au monde, Subway... 1996. Rose Ouellette dite « La Poune », 93 ans, comédienne, humoriste québécoise... 1982. Grace Patricia Kelly, 52 ans, devenue Princesse Grace de Monaco, actrice de cinéma.