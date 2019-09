BOULET BÉLANGER, Carmen



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 août 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Carmen Boulet épouse de monsieur Marcellin Bélanger. Demeurant à L'Islet (Ville), elle était la fille de feu dame Alexina De la Durantaye et de feu Monsieur Narcisse Boulet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Dany (Marie-Eve Marceau), Sylvain (Claudette Dery-Morin), Jacqueline (Marc Villeneuve) et Louise (Stéphane Dussault); ses petits-enfants: Catherine (Martin Fillion) Pierre-Luc et Éliane Bélanger; Régis et Léandre Guertin et leur conjointe; ses arrière- petits-enfants: Nathan et Mathieu Fillion. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Joseph-Edouard (feu Odette Pineault), feu Alfred (Fernande Frégeau), feu Fernand (Claire Richard), feu Louis-Philippe (feu Gemma Bernier), feu Conrad, feu Jeannine (feu Deschamplain Thibault) et Marcel Boulet (Jacqueline Bérubé); de la famille Bélanger: feu Rachelle (feu Léopold Gagnon), feu Maurice (feu Jeanne d'Arc Thibault), feu Colette (feu Albert Thibault), feu Martin (feu Marcelle Couillard) et Madeleine (feu Mackenzie Haince). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 13h.