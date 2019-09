Félix inspiré par Bianca

Tournoi international

« Je préférais me reposer et m’entraîner, participer à des événements comme ici [à Québec]. Je suis encore jeune, et beaucoup de gens veulent mettre la charrue avant les bœufs. Ils veulent faire des choses qui sont bien pour des joueurs installés sur le circuit et qui ont gagné plusieurs tournois dans leur carrière. Je n’ai toujours pas gagné de titres, je ne compte pas plusieurs années d’expérience sur le circuit. Pour ma première vraie année sur le circuit, je trouvais plus logique de m’entraîner et de poursuivre mon développement en participant à des tournois ATP. » La Coupe Laver est un tournoi opposant deux équipes, l’une formée de joueurs natifs d’Europe et l’autre, de raquettes natives du reste du monde. Denis Shapovalov représentera l’équipe Monde, pour une deuxième année consécutive.