Ils misent beaucoup sur la bouffe

Les grands propriétaires de centres commerciaux injectent des centaines de millions $ pour moderniser leurs propriétés au Québec. Et ils misent beaucoup sur l’alimentation pour attirer de nouveaux clients.

Aux Promenades Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, Cadillac Fairview investira 67,5 millions $ dans un nouveau marché alimentaire qui fera place l’an prochain aux produits artisanaux et spécialisés.

« On doit créer des expériences uniques auprès des consommateurs, et cela passe par des investissements massifs », soutient le vice-président principal au développement chez Cadillac Fairview, Brian Salpeter.

Selon M. Salpeter, les nouvelles stratégies de densification pour générer davantage de trafic passent par la construction de résidences (condos), d’hôtels et d’immeubles de bureaux à proximité de leurs centres commerciaux.

Au centre-ville de Montréal, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement, Ivanhoé Cambridge, aura bientôt complété la phase de modernisation de 200 millions $ du Centre Eaton et de l’ancien complexe des Ailes de la Mode.

Ivanhoé Cambridge s’attend à ce que le nouveau concept de marché gastronomique Time Out Market (dont l’ouverture est prévue cet automne) fasse courir les foules.

Inspiré d’un même concept très populaire à Lisbonne, au Portugal, le Time Out Market de Montréal comprendra 16 restaurants, une académie culinaire, une boutique et trois bars sur plus de 40 000 pieds carrés.