Les mots dits du samedi

What ?

La phrase à corriger : L’année fiscale et l’estimé des coûts sont à l’agenda de la réunion. La phrase corrigée : L’année financière et l’estimation des coûts sont à l’ordre du jour de la réunion.

3- « C’est à l’agenda de la réunion » est une forme fautive. Il faut dire « c’est à l’ordre du jour de la réunion ». Un agenda est un carnet répertoriant les jours et les heures. On y inscrit son emploi du temps ou ses rendez-vous. « Agenda » peut aussi désigner des activités à effectuer dans un délai restreint. Utilisé dans le sens du programme d’une réunion, le mot agenda est, vous le savez, un anglicisme. Nous faisons tous les jours des emprunts inutiles à l’anglais. Ces emprunts sont sans véritable intérêt. Éliminons-les.

La poule a pondu

1- « Moi, ce qui m’horripile, c’est le “avez-vous été répondu ?” qu’on nous sert dans une boutique (ou ailleurs) », nous confie une lectrice, Suzanne T. Cette forme est en effet pour le moins agaçante, énervante, irritante. Surprise ! elle est empruntée à l’anglais. C’est la locution have you been answered ? traduite mot à mot. On répond à quelqu’un, à une question, à un interrogatoire. Mais il faut éviter la forme passive « être répondu » qui... n’existe pas. On évitera aussi d’inventer le participe passé « répond ». La poule n’a pas pond, elle a pondu ; la neige n’a pas fond, elle a fondu ; ma voisine ne m’a pas répond, elle m’a répondu.

2- Vous avez raison, M. Legendre, on ne peut « greffer quelqu’un ». On peut, bien sûr, greffer une cornée, un rein, un foie. Mais pas mon oncle Théo, que personne ne peut non plus « diagnostiquer ». On ne peut pas, en effet, « diagnostiquer quelqu’un ». On diagnostique quelque chose (chez quelqu’un).

3- Pour sa part, G. Fortin se dit mal à l’aise d’entendre à la radio, à la télé, des animateurs nous annoncer qu’ils vont « nous dire de quoi ». « Ne me dites pas que cette formule est correcte ! » Je vais vous dire « de quoi », cher lecteur : NON. Cette formule n’est ni acceptée ni acceptable. On dira, par exemple, « je vais vous dire quelque chose ».

Facile. Non ?