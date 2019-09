Les restes de plus de 2200 foetus humains retrouvés dans une propriété d’un médecin américain mort depuis peu

Les restes de plus de 2200 fœtus humains ont été découverts au cours des derniers jours dans une propriété du Dr Ulrich Klopfer, connu pour avoir pratiqué des avortements pendant de nombreuses années en Indiana.

Le Dr Klopfer, qui résidait dans l’Illinois, est décédé le 3 septembre. C’est l’avocat de sa famille qui a alerté les autorités de cette découverte pour le moins inusitée quelques jours après son décès.

Les fœtus étaient préservés de façon médicale et il ne semble pas que des procédures médicales aient eu lieu à l’endroit en question, a mentionné le bureau du shérif du comté de Will – au sud-ouest de Chicago - où les fœtus ont été trouvés. Le coroner local a pris possession de ces derniers et une enquête conjointe impliquant aussi le bureau du shérif et le procureur de l’État a été ouverte.

Les détails entourant la façon dont les fœtus ont été préservés, l’endroit où ils étaient conservés ou l’adresse exacte de la propriété ne sont pas connus.

Le Dr Klopfer avait eu des démêlés avec la justice dans l’État de l’Indiana, en lien avec des avortements qu’il avait pratiqués par le passé et la gestion de sa clinique d’avortement. Il a été décrit comme «probablement le docteur qui a effectué le plus d’avortements en Indiana».