Plus de 40 millions $ pour quatre attaquants

Si les Maple Leafs de Toronto ont maintenant réglé le chaud dossier de Mitch Marner, il sera intéressant de voir comment le directeur général Kyle Dubas réussira à composer avec le plafond salarial au cours des prochaines années.

En octroyant 10,893 millions $ par saison à Marner vendredi soir, les Leafs ont maintenant quatre attaquants qui, à eux seuls, occupent plus de 40 M $ sur la masse de l’équipe. Auston Matthews (11,63 M $), John Tavares (11 M $), William Nylander (6,96 M $) et Marner ont par ailleurs chacun une entente qui, au minimum, est valide jusqu’en 2023-2024.

Le club torontois devra-t-il se résoudre à échanger un joueur comme Nylander éventuellement?

Présentement, le plafond salarial dans la Ligue nationale de hockey est de 81,5 M $, ce qui veut dire que le fameux quatuor d’attaquants vaut plus ou moins autant que l’ensemble de leurs coéquipiers actifs dans la formation.

Le tour de passe-passe

En vue de la nouvelle saison, Dubas a toutefois fait preuve d’ingéniosité en acquérant le salaire de David Clarkson, qui se retrouve sur la liste des blessés à long terme des Maple Leafs en compagnie de Nathan Horton.

Si, théoriquement, le salaire d’un joueur placé sur la liste des blessés à long terme compte sur la masse, il permet aux formations de dépasser le plafond afin de pallier au salaire du joueur blessé. Cette compensation permet, au maximum, de dépenser le total du salaire des joueurs blessés de plus que les 81,5 M$ permis par la convention collective. Dans l’exemple des Leafs, l’équipe se retrouve avec les 5,25 M$ à Clarkson et les 5,3 M$ à Horton, pour un total de 10,55 M$. Ils peuvent donc bâtir une formation qui, minimalement, dépasse les 92 M$.

Un joyeux casse-tête!

Si les ententes de Clarkson et Horton se terminent au terme de la présente saison, les Maple Leafs comptent aussi sur les défenseurs Cody Ceci et Jake Muzzin, qui en sont à leur dernière année de contrat avec l’équipe. Ceux-ci gagnent respectivement 4,5 M $ et 4 M $. En quittant la formation éventuellement, ils aideront les Maple Leafs à respecter le plafond salarial en 2020-2021. Quoi qu’il en soit, le défi sera définitivement intéressant à relever pour Dubas, d’une année à l’autre.

À titre d’exemple, toujours pour 2020-2021, les Leafs totalisent une masse salariale projetée de 66,3 millions $ pour seulement une douzaine de joueurs, selon le site spécialisé CapFriendly. Le défenseur Morgan Rielly (5 M $) est d’ailleurs le seul élément à la ligne bleue détenant une entente pour l’an prochain avec la formation torontoise.