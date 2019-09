Voilà une expression que l’on entend souvent. Réussir en affaires ou bien réussir financièrement correspond pour plusieurs à réussir sa vie. L’auteur, qui tente de donner une signification à l’idée de réussir sa vie, apporte une autre dimension à ce que représente la réussite dans notre monde contemporain en évoquant plutôt l’idée de donner un sens à sa vie.

C’est par le biais d’un roman initiatique que l’auteur nous transporte de Montréal vers le Népal et la Birmanie, où il y passera plus d’un an. C’est devant sa mère mourante, alors que celle-ci le supplie de réussir sa vie, estimant ne pas être parvenue à réussir la sienne, que l’auteur d’origine française Laurent Lacherez lui fait une promesse : réussir sa vie. Dès lors, il entamera son périple dans les hauts sommets du Népal. Chemin faisant, il fera la rencontre d’un guide doté d’une grande sagesse qui le poussera à trouver le bonheur.

Conscient qu’au cours d’une vie, les moments de bonheur sont beaucoup plus rares que tous les autres instants, voilà qu’il est invité à tenter d’ajouter du bonheur dans sa vie. Ce sera d’autant plus difficile qu’une catastrophe surviendra. Le Népal est secoué par un violent séisme.

Discussion philosophique

Ce livre, qui se veut aussi une quête philosophique à propos du concept de la réussite, prendra une dimension inattendue.

On comprendra notamment que le bonheur c’est, entre autres choses, d’aimer et de se sentir aimé, et par le fait même de se sentir utile. La gratification, faire le bien autour de soi, sortir de l’individualisme sont autant de thèmes abordés à travers les vives discussions entre un guide et un homme qui, finalement, trouvera un sens à sa vie.

LES GENS HEUREUX

Est-ce que l’herbe est plus verte chez le voisin ? Certains auteurs le croient et ils ont peut-être raison si on se fie aux études sur lesquelles ils s’appuient. Ce serait le cas des Finlandais, qui apparemment seraient les gens les plus heureux sur terre. L’auteure et journaliste canadienne Katja Pantzar partage son temps entre le Canada et la Finlande, pays d’origine de ses parents. Elle qui aime marcher en forêt et se baigner dans la mer, été comme hiver (un remède naturel pour soulager quantité de maux dont les douleurs musculaires), cultive le Sisu, ce qui signifie pour les Finlandais affronter les défis, vivre avec courage et détermination, entretenir l’espoir tout en développant le bien-être. Une belle façon de vivre heureux.

Le coup de cœur du mois

CONTRER LE STRESS ET LA FATIGUE

L’auteure britannique qui a été, entre autres, la script-éditrice de la série Absolutely Fabulous raconte son cheminement à travers cet ouvrage maintenant disponible en français. Elle-même prise dans le tourbillon d’une vie trépidante entre vie familiale et une carrière à la télévision devant et derrière la caméra, le stress et l’épuisement ont eu raison d’elle. L’inévitable a suivi ; la dépression. Mais l’auteure est une battante, du style à ne pas se laisser abattre. De manière simple et amusante, elle raconte son périple pour retomber sur ses pattes et vivre de manière plus saine. Après avoir réalisé de nombreuses recherches sur la façon dont le cerveau fonctionne, elle s’est recluse dans une retraite silencieuse de plusieurs semaines à méditer sept heures par jour. Elle souhaite maintenant transmettre ses connaissances et son expérience aux personnes qui aspirent à se libérer du stress quotidien.