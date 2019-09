Stan Mikita souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique

Un examen posthume a révélé que l’ancien joueur vedette des Blackhawks de Chicago Stan Mikita, décédé l’année dernière, souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

C’est ce qu’ont dévoilé vendredi soir des chercheurs et la famille de Mikita. Ce dernier est le premier joueur intronisé au Temple de la renommée du hockey à recevoir un tel diagnostic.

«Nos recherches ont démontré que Stan Mikita souffrait de deux maladies neurodégénératives qui sont associées à une longue carrière dans un sport de contact comme le hockey : l’ETC et la démence à corps de Lewy», a indiqué la docteure Ann McKee, directrice du Centre spécialisé en ETC de l’Université de Boston. Ses propos ont été rapportés en soirée par le réseau TSN.

«Nous espérons que la démarche de Stan Mikita et son diagnostic entraineront un plus grand engagement envers la recherche de la communauté du hockey, a ajouté docteur Chris Nowinski, co-fondateur et directeur général de la Concussion Legacy Foundation.