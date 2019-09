Un cycliste sexagénaire happé par un véhicule récréatif

Christian Kearney enfourchait son vélo pratiquement tous les jours pour se balader dans le village de Nouvelle, où il demeurait depuis plus de 30 ans, et dans les alentours.

D’ailleurs, le casque a été remis à son entourage à l’hôpital. « Il avait son casque. On a le casque, et il est défait », a lancé en entrevue M me Galland.

« Le monsieur a tout essayé pour éviter Christian, et ça n’a pas fonctionné. On le prend vraiment comme un bête accident, puis on ne veut mettre le blâme sur personne. On veut juste vivre notre deuil », dit la belle-fille de la victime.