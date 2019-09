Un ex-député libéral vend

Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Frantz Benjamin achète à Québec d’un ex-député libéral

Photo d'archives, Simon Clark

Frantz Benjamin, l’actuel député libéral de Viau et ancien conseiller municipal à Montréal de 2003 à 2018, et sa conjointe ont fait l’achat il y a quelques semaines du condo à Québec de l’ex-député libéral de Marquette François Ouimet. Ce dernier, poussé vers la sortie par Philippe Couillard après 24 années à l’Assemblée nationale, a décidé de vendre tous ses actifs et d’aller vivre un an à l’étranger. Le condo acquis par Benjamin a été payé 250 000 $, soit 7000 $ de moins qu’au moment de son acquisition par Ouimet en 2012. Benjamin n’est pas le seul député québécois à avoir été actif sur le marché immobilier dernièrement. Le caquiste Gilles Bélanger, notamment, s’est offert en juin une résidence en Estrie au coût de 685 000 $, alors que la solidaire Ruba Ghazal et son ex-conjoint ont vendu récemment leur condo à Montréal pour 212 000 $.