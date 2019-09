Avec plus de 320 membres et plus de 2500 chalets et auberges, la Fédération des pourvoiries du Québec peut devenir une référence en la matière.

Ainsi, en consultant ses statistiques, on apprend que 193 pourvoiries offrent de la chasse à l’arc/arbalète. Un total de 77 offre de la chasse sur une base quotidienne alors que 108 organisent des séjours de chasse avec guides. La chasse devancée est possible pour le chevreuil dans 11 pourvoiries du réseau et dans 68 pour l’orignal. En termes de services, mentionnons que plus de 83 offrent le plan américain alors que l’offre de plan européen se retrouve sur plus de 251 territoires.