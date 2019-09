Une saison de chasse qui promet à Anticosti

« Pour nous, c’est bon signe parce que comme il n’y a pas eu beaucoup de pluie, il n’y aura pas de champignons en forêt comme ce fut le cas il y a trois ans. À ce moment-là, les chevreuils restaient dans le grand bois à manger des champignons au lieu de circuler à la recherche de nourriture, rendant la tâche beaucoup plus difficile pour les chasseurs. Ce sera certainement un plus cette saison. »

Pour avoir vécu la situation de surabondance de champignons dans le secteur de Chicotte, alors que nous étions dans un secteur à haute densité de chevreuils, on peut comprendre la portée des paroles de ce spécialiste. En six jours de chasse, j’ai personnellement vu trois chevreuils et un de mes compagnons de chasse n’a absolument rien vu. Donc, s’il n’y a pas de champignons cette saison, vos chances de connaître du succès sont meilleures, c’est certain.