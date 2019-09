Vignoble Clos Ste-Croix: Une nuit au vignoble

On s’offre un séjour paisible au Vignoble Clos Ste-Croix à Dunham. Ici, hébergement rime avec plaisir et découvertes à l’approche des vendanges.

On passe une agréable nuit au vignoble Clos Ste-Croix de Pierre-Paul Jodoin et de Michèle Lamarche à l’entrée du village de Dunham, dans les Cantons de l’Est. Depuis 1990, six variétés de cépages sont cultivées sur les trois hectares de cour arrière sur la rue Principale. Depuis, deux magnifiques suites se sont ajoutées en location à La Villa du Vignoble, idéales pour savourer l’esprit et les trésors du village lors des vendanges.

Photo courtoisie

SUITES PARFAITES

Les deux suites du Clos Ste-Croix sont situées dans l’ancien magasin général du village. Elles sont géniales pour savourer des vins en toute sécurité sans emprunter la voiture pour aller au lit. Chacune accède à une entrée indépendante et de grands lits confortables. Au rez-de-chaussée, la suite Seyval dispose d’une chambre avec un grand lit, d’un salon avec téléviseur et foyer (parfait pour les soirées fraîches à l’automne), d’un coin dînette avec mini-réfrigérateur de même que d’une salle de bain avec douche à l’italienne. Quant à elle, la suite Maréchal Foch se veut plutôt une suite duplex sur deux étages. Au rez-de-chaussée, les invités disposent d’une chambre à coucher ainsi que d’une cuisine complète avec des électroménagers et une salle à manger. Au deuxième étage, une chambre se cache dans les combles, une toilette, une salle de bain avec douche à l’italienne et baignoire sur pattes de même qu’une salle de séjour avec un téléviseur.

Les deux suites sont séparées par une pratique porte qu’un groupe de six invités déverrouille afin de profiter de la maison en entier. On apprécie particulièrement le soin apporté à la décoration qui reste simple, mais moderne et à la propreté. Le mobilier de bon goût donne beaucoup de classe aux suites. Et que dire de la tranquillité qui prédispose au calme. Le bonheur !

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 160 $ dans la suite Seyval et de 300 $ en occupation quadruple dans la suite Maréchal Foch.

SERVICES: On fournit des peignoirs. Dans les suites, de grands espaces de rangement permettent aux sportifs de laisser leurs vélos l’été ou leurs skis l’hiver en toute sécurité.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On marche dans les sentiers du vignoble à travers la nature sauvage, où on bénéficie d’une visite guidée. À la boutique, on s’approvisionne en vins et en gelée de confit de vin.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On fait la tournée des vignobles dans le cadre enchanteur de la Route des vins ou du vélo.

COORDONNÉES:

Vignoble Clos Ste-Croix

3730, rue Principale

Dunham (Québec)

J0E 1M0

Téléphone : 450 295-3281

closstecroix.ca