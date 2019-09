Vive la saison des récoltes!

Cette année, j’ai décidé de renouer avec le plaisir de faire des conserves pour prolonger la durée de vie de nos beaux légumes du Québec. Je me souviens qu’on en faisait chaque automne lorsque j’étais petite et au fil du temps, avec le tourbillon du quotidien, cette tradition s’est perdue. Cette année, j’ai eu envie de la faire revivre. Quelle bonne idée !

On s’est vraiment amusées, on a bien mangé et on a hérité de plein de pots qu’on pourra savourer en repensant à cette belle journée. On a déjà hâte à l’année prochaine pour renouveler l’expérience et je parie que quelques amis vont se greffer au party.