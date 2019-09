15 coiffeurs talentueux à Québec

L’arrivée de l’automne vous donne envie de changer de tête ou de rafraîchir votre coupe et votre couleur? Pour «booster» votre moral, voici 15 coiffeurs des plus talentueux à Québec.

MARCUS VILLENEUVE

Depuis un an et demi, il apporte sa touche personnelle à la tête de Véronique Cloutier, qui arbore maintenant un blond plus froid. Dernièrement, il a aussi coiffé Maripier Morin, Andréanne Marquis, Lara Fabian et Sarah-Jeanne Labrosse. Sa renommée n’a d’égale que son immense talent. Chez Marcus est situé rue Saint-Joseph Est.

MAXIME OUELLET

Photo Facebook Maxime Ouellet

Propriétaire du réputé Salon NO:1 Coiffure, Maxime est un artiste coiffeur exceptionnel. Sa fidèle clientèle le dit passionné, rieur et attachant. L’ambiance de son salon est chaleureuse et l’endroit, un loft au style rustique, est tout simplement génial.

KIM MCGILLIS

Elle est la reine des coiffures de soirée. Ses chignons bas, coiffures hautes ou tresses françaises sont le rêve de toutes les filles. Minutieuse, Kim a des doigts de fée. Où la trouver? Elle travaille au St-Laurent Coiffure & Spa Aveda, rue Saint-Jean.

NATHALIE MICHAUD

Ses blonds sont comme on les aime: brillants et élégants. Si vous êtes plutôt du genre brunette, vous serez assurément tout aussi comblée. Nathalie réussira à trouver votre couleur parfaite.

SAMUEL CHABOT

Ses coiffures se retrouvent dans une foule de projets mode/beauté originaux et créatifs. Il n’a pas peur des coupes «flyées» ou des défis surprenants. Samuel fait aussi dans le style plus classique, car il sait s’adapter aux goûts de sa clientèle.

ROXANNE PITRE

Vous voulez changer de tête cet automne? Roxanne vous offrira une couleur au top! La coiffure n’a aucun secret pour elle... Vous ne voudrez plus changer de coiffeuse.

STAËLLE COULOMBE

Vous aimez les couleurs éclatées? Staëlle a le don de créer des combinaisons harmonieuses et vives. Les nuances de l’arc-en-ciel dans vos cheveux!

PIERRE-KARL TREMBLAY

Master Designer chez Rusk et propriétaire de La Faculté-Coiffure, Pierre-Karl est un pro des métamorphoses et un gars des plus gentils. Il aime oser et trouver de nouvelles coiffures, couleurs et coupes qui nous vont à ravir.

CAROLINE GAUTHIER

Des blonds parfaits et des coiffures sublimes dignes des tapis rouges de gala. Caroline saura prendre soin de vos cheveux et se laissera guider par vos préférences.

ANNIE RACINE

Maître-coiffeuse au salon Jumbo Jumbo, Annie vous aidera à faire tourner les têtes. Ses balayages sont minutieusement accomplis et ses couleurs sont époustouflantes.

RICHARD CANTIN

Du blond au brun, en passant par le cuivré et les couleurs moins conventionnelles, Richard, propriétaire du salon T’es-tu-vu l’allure, est un coiffeur caméléon. Ses millions d’idées vous épateront.

ANDRÉE-ANNE GAGNÉ

Sa clientèle lui est plus que fidèle. Il faut dire qu’Andrée-Anne est une coiffeuse qui s’y connaît. Toujours à l’affût des dernières tendances et reconnue pour son audace.

CHARLES SIMARD

Diplômé en coiffure et stylisme, passionné des tendances actuelles, Charles sait exactement quoi faire avec vos cheveux. Pour un changement de look ou pour rafraîchir votre coupe et votre couleur.

LAURENCE

Si vous voulez un blond impeccable, elle est la référence. Laurence est réputée pour créer des blonds lumineux au fini lustré comme on aime.

CATHERINE-SOPHIE COUTURE

Sa couleur «frozen lavender» est hallucinante. Catherine-Sophie est le genre de coiffeuse à qui on a envie de dire d’y aller selon son inspiration. Créative et hyper-talentueuse.

